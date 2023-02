Palermo, Toni su Brunori: “Ha dimostrato di non aver sentito il salto di categoria”

"Ha dimostrato di non aver sentito il salto di categoria, può trascinare il Palermo. Lui e la squadra non erano partiti bene, ma sono andato a trovarlo in ritiro a Modena e da allora è cominciata la scalata!", così Luca Toni ai microfoni della "Gazzetta dello Sport". L'ex bomber rosanero ha rilasciato un'interessante intervista con particolare focus sull'attuale centravanti del Palermo, Matteo Brunori. "Prospettive? Deve finire alla grande questo campionato. Spero che gli venga concessa la possibilità di misurarsi anche in A: vista la nuova proprietà del Palermo, se ci arriva con loro la potrà fare da protagonista. Segnare a Palermo? Tra quelle in cui ho giocato è stata una delle piazze più calde, erano anni con un entusiasmo incredibile. Quello stadio quando si riempie è una bolgia, senza la pista senti il pubblico vicino che ti protegge e ti spinge a dare di più: anche Brunori di certo lo sente e cerca di non accontentarsi mai", ha chiosato Luca Toni.