Palermo, tifosi in fila dalla sera e 500 persone in lista

I 2500 abbonamenti messi in vendita dal club probabilmente finiranno tra oggi e domani

⚽️

C’è chi si è messo in fila alle 22.00 della sera prima ed è rimasto a dormire davanti lo stadio per riuscire a ottenere il rinnovo del proprio abbonamento. A Palermo l’apertura della campagna abbonamenti è stata accolta con entusiasmo dai vecchi abbonati, col timore di rimanere senza dal momento che i titoli d’accesso in vendita per la stagione 2021/22 saranno soltanto 2500, ovvero il numero corrispondente alla capienza massima in caso di passaggio alla “zona gialla”. Il resto dei tagliandi sarà venduto tramite classico sbigliettamento.

Mediagol ha seguito sin dall’alba, insieme ai tifosi, la lunga attesa. Alle 10.00 gli addetti alla sicurezza hanno cominciato a chiamare partendo da coloro che erano a turno dal giorno precedente. In lista si sono segnate circa 500 persone. Al primo piano del “Renzo Barbera” soltanto quattro postazioni processavano la sottoscrizione dei tifosi rosanero che spesso oltre al proprio abbonamento presentavano le deleghe per amici e parenti (consentito fino a tre deleghe per ogni persona).

Il tempo di attesa medio oggi è stato di circa due ore per persona (oltre il tempo impiegato per segnarsi nella lista del turno), con una media emissione di 50-60 abbonamenti all’ora da parte degli addetti Vivaticket guidati dal responsabile Nicola Goffo. I primi cento tifosi della lista dei 500 sono usciti dallo stadio con la tessera in mano intorno alle 13.00.

In mattinata c’è stato anche un piccolo rallentamento dovuto all’intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso una lettera dalla facciata dello stadio “Renzo Barbera” che si era pericolosamente staccata parzialmente e rischiava di cadere sulle persone in fila. Nella mezz’ora di intervento, non è stato possibile accedere allo stadio.

Online la procedura invece è stata più veloce. La vendita, inizialmente prevista per le 11.30, è stata aperta con venti minuti di ritardo. Molti tifosi hanno segnalato la difficoltà nel non poter rinnovare il proprio posto e hanno lamentato la presenza sulla piattaforma online solo di posti di seconda scelta tra quelli rimasti liberi (cosa che invece non è avvenuta con la prenotazione di presenza attraverso cui si potevano scegliere anche seggiolini in posizione migliore).

Una difficoltà tecnica invece ha bloccato online molti tifosi che hanno ricevuto un codice d’errore dopo aver compilato i campi. Per risolvere il problema del numero d’abbonamento sbagliato è necessario aggiungere cinque o sei zeri prima del numero del vecchio abbonamento, in modo da avere in totale 12 cifre (esempio 000000123456).

Secondo quanto appreso da Mediagol, alle 16.00 gli abbonamenti emessi sono in totale 1300. La lista del turno fisico è stata bloccata per permettere di processare tutti i tifosi rimasti in fila allo stadio. La vendita online invece rimarrà aperta. I 2500 posti venduti in abbonamento potrebbero terminare tra oggi e domani.

Per la t-shirt celebrativa, al termine della procedura di abbonamento, il Palermo ha raccolto allo store la taglia dei vari abbonati in base alle richieste. Appena saranno pronte, comunicheranno via email quando ritirarle.