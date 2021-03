Palermo, test in famiglia con tre gol: Filippi mette a punto il 3-4-2-1. Marcatori e schieramenti

Test in famiglia nella giornata di ieri al “Pasqualino” di Carini.

Una vera e propria amichevole da 90 minuti sotto la pioggia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, il tecnico Giacomo Filippi ha schierato entrambe le formazioni col 3-4-2-1.

Senza pettorina, Pelagotti in porta, Peretti, Palazzi e Marconi hanno formato la linea difensiva, con Kanoute e Crivello sulle fasce a supporto della coppia composta da Broh e Martin in mediana. In avanti, Santana e Rauti alle spalle di Lucca. Con la pettorina arancione, invece, Fallani tra i pali, Marong, De Rose e Somma in difesa, con Almici e Valente sulle fasce, Odjer-Luperini in mezzo al campo; Silipo e Floriano sulla trequarti con Saraniti unica punta.

Il test si è concluso con la vittoria di misura della squadra senza pettorina, per 2-1. Uno il gol siglato nel primo tempo da Santana “con un magistrale calcio di punizione”, si legge. Nella ripresa, invece, Silipo ha prima pareggiato i conti, poi la rete decisiva di Lucca: rigore procurato e realizzato dall’ex Torino.

Non hanno preso parte alla partita Accardi e Lancini, che si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti, oltre a Doda e Corrado, che hanno svolto un allenamento personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni.