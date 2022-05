Palermo: test in famiglia, allarme rientrato per Silipo. City Group, cresce l’attesa

Le ultime in vista dell'esordio dei rosanero ai playoff di Serie C: l'obiettivo è riportare il Palermo in B...

Mediagol ⚽️

"Test in famiglia e liberi tutti. City Group, cresce l’attesa". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Prosegue la marcia di avvicinamento in vista dell'esordio ai playoff, con i rosanero che scenderanno in campo il prossimo 8 maggio in trasferta. Nella giornata di ieri, il Palermo ha svolto un test amichevole in famiglia allo Stadio "Renzo Barbera". "Un’occasione per non perdere il ritmo partita nelle gambe, ma anche per mischiare le carte e provare tutte le soluzioni possibili nel consueto 4-2-3-1", si legge.

Tutti i giocatori, infatti, sono a disposizione di Silvio Baldini. Dopo l'amichevole, Andrea Silipo aveva lasciato lo stadio in compagnia del dottor Puleo. Tuttavia, "l'allarme è subito rientrato e l’attaccante scuola Roma non ha riportato alcun problema fisico rilevante". Resta da conoscere contro chi giocheranno Brunori e compagni, ma l'avversario si scoprirà solo giovedì 5 maggio attraverso il sorteggio.

Intanto, la squadra di Baldini tornerà in campo domani mattina per una seduta allo Sport Village di Tommaso Natale. "Il primo allenamento di una settimana che segnerà il ritorno ufficiale in campo dei rosanero che, mentre ascoltano da spettatori interessati le vicende societarie e il possibile ingresso del City Football Group, vogliono centrare un obiettivo: riportare il Palermo in Serie B", conclude il noto quotidiano.