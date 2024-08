Palermo, test in famiglia a Torretta contro la Primavera: il report verso Cosenza

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Alessio Dionisi in vista della sfida in programma domenica sera al “Renzo Barbera”.

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi, che domenica sera sfiderà fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera” il Cosenza. Dopo un avviamento motorio e tecnico i rosanero, divisi per reparti, hanno effettuato esercitazioni sulla fase difensiva e sulla fase offensiva. A concludere la seduta - informa il club di viale del Fante - un test in famiglia contro la formazione Primavera.