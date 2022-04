Palermo, test con la Primavera al “Barbera”: ingresso libero per i tifosi. I dettagli

Sabato 16 aprile, il Palermo affronterà la Primavera rosanero in amichevole, in occasione del turno di riposo

In occasione del turno di riposo previsto per sabato 16 aprile, il Palermo sarà impegnato in un test in famiglia con la squadra della Primavera rosanero, in programma lo stesso giorno alle ore 10.00 allo Stadio “Renzo Barbera”. L'ingresso sarà libero per i tifosi e sarà consentito in tribuna coperta a partire dalle ore 9:30.