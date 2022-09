PALERMO, TEST COL NOTTINGHAM FOREST: SEGUI LA DIRETTA DI MEDIAGOL

Allenamento congiunto con il Nottingham Forest per il Palermo di Eugenio Corini, nel quarto e penultimo giorno di ritiro all' Etihad Campus di Manchester. Tante le assenze per "I Garibaldi", costretti a fare i conti con le indisponibilità legate alle convocazioni delle rispettive nazionali dei propri tesserati, in questa settimana di break per la Nations League.

Il test contro il Nottingham, in programma all'Academy Stadium alle ore 16:00, non sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Palermo. Sarà però possibile seguire la cronaca dell'allenamento congiunto tra lo storico club di Premier League e i rosanero, sui canali social di Mediagol (Facebook, You Tube e Twitch) e sul nostro portale. In collegamento dall'Inghilterra il direttore di Mediagol.it William Anselmo, in studio il vicedirettore Leandro Ficarra.