Palermo, terzo ko di fila contro la Ternana: notte fonda per i rosa

Il Palermo crolla a Terni e matura il terzo ko di fila

Mediagol ⚽️

"Tre gol dalla Ternana, rosa ancora sconfitti e adesso è notte fonda".

Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica ed. Palermo" che analizza l'amara sconfitta maturata dai rosanero in casa della Ternana, la terza consecutiva, che apre indubbiamente una crisi per la compagine di Corini: sconfitta in 5 delle 8 gare fino ad ora disputate in questa prima parte della stagione. Nonostante il ritorno al 4-3-3, la musica non è cambiata per il Palermo il cui problema appare più legato a motivazioni ed atteggiamento che al modulo scelto dall'allenatore.

"Si diceva del modulo: ma che c'entra il modulo se Brunori resta isolatissimo, se Di Mariano ed Elia sono troppo larghi, se Segre non entra in partita, se Stulac non incide, se Mateju non ingrana e regala anche la rimessa dalla quale prende il via l'azione che porta al primo, splendido, gol della Ternana? Alla fine, a fare bene i conti, il Palermo ha giocato alla pari con gli avversari dieci minuti. Tra il 25esimo e il 35esimo, senza per altro mai tirare in porta".

Una prestazione da dimenticare, che ha regalato alla Ternana un successo casalingo contro il Palermo che inseguiva da vent'anni. I padroni di casa, al contrario, partono bene e sfiorano il gol più volte già durante i primi venti minuti di gioco. Il Palermo, apparso privo di idee, non riesce mai a rendersi pericoloso: creando zero occasioni da gol, escludendo l'azione di Saric che non trova Elia pronto a deviare in rete sul diagonale nell'area piccola.

"Corini deve mettere mano alla formazione iniziale per l'infortunio di Sala che lascia il posto a Buttaro. L'esterno destro va a schierarsi sulla fascia di competenza con Mateju che torna a sinistra. Mateju che sarà sicuramente meno incisivo di Sala e che commetterà più di un errore. Il primo tempo finisce con la Ternana nuovamente in avanti con una bella iniziativa sulla sinistra di Corrado che mette in mezzo un pallone sul quale non arriva Donnarumma e con Segre che protesta per un calcio di rigore che l'arbitro, vicinissimo all'azione non concede".

Nella ripresa arriva il tracollo per il Palermo, che subisce tre gol da una Ternana ormai scatenata "I gol di Partipilo in rovesciata e di Palumbo con un tiro da 25 metri, oltre a farti chiedere dove fossero difensori e portiere, mettono al tappeto il Palermo che non prova nemmeno una reazione nonostante le sostituzioni di Corini per provare a cambiare il trend. Il gol nel recupero di Raul Moro è come sparare sulla croce rossa o mandare al tappeto un avversario incosciente alle corde".

Un risultato pesantissimo per i rosanero che, a fine gara, si sono diretti sotta la curva dello stadio di Terni per salutare i tifosi giunti in Umbria per sostenere la squadra, delusi dalla prova offerta dal Palermo.