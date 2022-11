Palermo, terza sconfitta al “Barbera”. Rosanero scivolano in classifica tra i fischi

Oltre agli zero punti conquistati in questa quattordicesima giornata di Serie B , i risultati dagli altri campi non hanno certamente sorriso ai siciliani, scivolati dal tredicesimo al quindicesimo posto in piena zona playout e ad un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. "E dire che vincendo la squadra di Eugenio Corini si sarebbe portata quasi a ridosso della zona playoff. Invece, è di nuovo tutto in discussione", sottolinea l'articolo della Gazzetta.

Non sono mancate le polemiche per alcune decisioni del team arbitrale, come il rigore non fischiato a Matteo Brunori per il contrasto a tu per tu con il portiere arancioneroverde Joronen o la rete annullata sul finale a Davide Bettella. "Due soste e altrettante sconfitte? Sono dati statistici dei quali prendiamo atto, però sia contro Sudtirol che col Venezia non avremmo meritato di perdere. I fischi dei tifosi? Bisogna saperli accettare", ha dichiarato Corini nel post partita.