Palermo-Ternana, le pagelle dei quotidiani: Accardi assist-man, De Rose tuttofare. Lucca…

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”.

Coraggio, intensità e qualità. In occasione della sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha offerto una buona prestazione, contro un avversario di grande livello. Una prova parzialmente inficiata da un marchiano errore difensivo. Ciò nonostante, il Palermo visto contro la Ternana ha convinto e oggettivamente ben figurato. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach Roberto Boscaglia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Accardi 6.5, Palazzi 6, Somma 6, Crivello 6, Odjer 6, De Rose 6, Luperini 6, Kanoute 5.5, Lucca 6.5, Valente 6.5, Silipo 6, Doda 6, Broh 5.5, Floriano sv, Saraniti sv, Boscaglia 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Accardi 7, Palazzi 6.5, Somma 6, Crivello 5.5, Odjer 6, De Rose 6.5, Luperini 6, Kanoute 5, Lucca 6.5, Valente 6, Silipo 6, Doda 6, Broh 6, Floriano sv, Saraniti sv, Boscaglia 6.5.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6.5, Accardi 7, Palazzi 6, Somma 5.5, Crivello 6, Odjer 6, De Rose 6.5, Luperini 6, Kanoute 5.5, Lucca 7, Valente 6.5, Silipo 5.5, Doda 6, Broh 5.5, Floriano sv, Saraniti sv, Boscaglia 6.5.