Palermo-Ternana, la prevendita non fa boom: il numero dei presenti al Barbera

"Acquistati 4000 biglietti, ci sono pure sconti per il prossimo match", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla partita tra Palermo e Ternana in programma questa sera. È escluso un pienone al Barbera, considerato l'impegno infrasettimanale e le condizioni climatiche non particolarmente favorevoli.

I presenti nell'impianto di viale del Fante dovrebbero essere circa 15.000 per spingere i rosanero in un momento delicato del campionato. "Non è da escludere che nelle ultime ore il numero di tagliandi possa crescere vista l’iniziativa della società che applicherà degli sconti a chi acquisterà i tagliandi per la sfida contro la Ternana ", chiosa il Gds.

Chiunque sarà in possesso, infatti, di un titolo d'ingresso per il match contro la Ternana, potrà infatti godere di uno sconto del 40% per sostenere la squadra nel prossimo turno in casa. In particolare, gli abbonati, automaticamente già beneficiari del benefit, potranno condividere il codice legato al proprio abbonamento con un amico o un parente non abbonato per consentirgli di acquistare un biglietto al 40% di sconto nella partita contro il Modena, in qualsiasi settore.