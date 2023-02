Palermo-Ternana, in panchina andrà Lanna: i trascorsi con Corini da calciatore…

"Fratelli in campo nel Chievo dei miracoli di Gigi Del Neri e da più di 10 anni fianco a fianco in panchina, dove le telecamere spesso indugiano sui lunghi colloqui per confrontarsi sulle partite", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori sulla squalifica di Eugenio Corini per il match in programma questa sera contro la Ternana. Il posto del Genio verrà preso dallo storico vice Salvatore Lanna "che da calciatore è stato uno dei suoi più grandi amici e dal 2012 lo ha seguito da Brescia alla Sicilia, passando da Lecce e Novara, in ogni sua avventura da tecnico", si legge.