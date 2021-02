PALERMO-TERNANA, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Alberto Pelagotti e compagni contro la prima della classe.

Mercoledì 3 febbraio, alle ore 15, allo Stadio “Renzo Barbera” andrà in scena la sfida Palermo-Ternana, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dal pareggio a reti bianche maturato lo scorso weekend contro il Potenza, la compagine rosanero ha portato in dote dalla trasferta in terra campana appena un punto. Un’altra prestazione mediocre, piatta ed impalpabile, con il Palermo che ha sprecato un’altra importante chance.

Intanto, in occasione della partita contro gli uomini di Cristiano Lucarelli, Roberto Boscaglia e il suo staff dovranno fare a meno di Rauti. L’attaccante di proprietà del Torino, diffidato, è stato ammonito al “Viviani” e dovrà scontare un turno di squalifica. Salvo sorprese, torneranno tra i convocati sia Alberto Almici, sia Ivan Marconi. L’esterno basso ex Hellas Verona, fermo ai box dallo scorso dicembre, nella giornata di ieri si è allenato con i compagni di squadra. Assente dal match contro il Bari, l’esperto centrale classe 1989 ha, invece, saltato le ultime quattro partite a causa di un infortunio muscolare. Ma il peggio sembra passato. Tornerà a disposizione del tecnico anche Andrea Accardi.

Al cospetto della formazione umbra, Boscaglia confermerà ancora una volta il 4-3-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Dubbi in difesa per Boscaglia. Davanti a Pelagotti, Somma e uno tra Marconi e Palazzi formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Crivello e uno tra Accardi e Almici agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, De Rose fungerà da playmaker, con Odjer e Luperini che con ogni probabilità verranno schierati da intermedi in zona mediana. In avanti, Lucca potrebbe trovare ancora una volta spazio dal primo minuto, mentre Valente, Kanoute, Silipo e Floriano sono in lotta per occupare gli altri due posti a disposizione e completare così il tridente.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Ternana.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi (Almici), Somma, Palazzi (Marconi), Crivello; Odjer, De Rose, Luperini; Kanoute, Lucca (Saraniti), Valente (Floriano).

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Rauti.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Suagher, Salzano; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

Indisponibili: Ndir

Squalificati: nessuno.