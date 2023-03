Palermo-Ternana 0-0, la gara dei portieri: Pigliacelli e Iannarilli insuperabili

"E' stata la gara dei portieri. Dopo Bertinato a Venezia, stavolta la Ternana ha trovato sulla sua strada un Pigliacelli in versione Superman, mentre Iannarilli ha salvato le Fere nel finale su Vido in due occasioni". L'edizione odierna del Corriere dell'Umbria si sofferma sul "Lucarelli bis" iniziato in quel di Palermo con un pari a reti bianche.