Palermo-Ternana 0-0: Pigliacelli e Iannarilli insuperabili, pari giusto al Barbera

Al Barbera arriva una Ternana temibile ma in piena crisi d'identità tecnico-societaria, con Lucarelli che torna sulla panchina rossoverde dopo le dimissioni rassegnate da Andreazzoli. Corini fa i conti con i forfait di Sala e Graves, usciti malconci dal match del Druso di Bolzano. Palermo in campo con il solito 3-5-2 elastico: Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi a comporre il terzetto difensivo, Valente e Masciangelo esterni a tutta fascia, Tutino e Brunori tandem offensivo. Umbri alla ricerca di un risultato scacciacrisi, compagine sulla carta solida ed esperta, con individualità degne di nota per la categoria come Cassata, Diakite, Partipilo e l'ex di turno Falletti. Partenza intensa e brillante da parte degli uomini di Corini, Gomes e Segre danno dinamismo e geometrie in mediana, Valente e Masciangelo garantiscono ampiezza e spinta, Brunori svaria con pericolosità su tutto il fronte d'attacco, Tutino prova a garantire superiorità numerica, estro e qualità in rifinitura. Ternana che regge l'urto e argina le folate rosanero, riproponendosi con armonia e pericolosità in ripartenza. Un paio di accelerazioni di Brunori, uno splendido destro di Tutino, cross Marconi e torre Segre, che scheggia la traversa. Poco prima i rosa, un po' lunghi e in difficoltà sui cambi di fronte, avevano tremato. Partipilo aveva centrato la traversa a porta vuota, ma era in offside. Quindi Pigliacelli aveva sfoderato una parata monstre su colpo di testa di Mantovani, prima di atterrare in area di rigore Partipilo, lanciato a rete da Falletti, ma ancora in fuorigioco per la fortuna dei padroni di casa. Al minuto ventotto, Segre sbaglia un banale scarico in costruzione e innesca il contropiede delle fere: Corrado si invola sul binario mancino e scaglia un diagonale che lambisce il palo. Palermo che si smarrisce, sbagliando banalmente la prima costruzione e regalando palla agli avversari nella propria trequarti difensiva. Suii due corner conseguenti, la Ternana sfiora il vantaggio. Pigliacelli si oppone da campione alla prima incornata di Diakite, sulla seconda zuccata Palermo salvato dal palo. Difesa rosa versione belle statuine in marcatura e sul gioco aereo. Altro corner rossoverde, altro rischio in casa Palermo: mantovani anticipa tutti con il piattone destro ma non centra lo specchio della porta. Palermo ora lento e macchinoso in costruzione, fin troppo lungo e sfilacciato in fase di non possesso quando perde il possesso della sfera. Grande chance per i rosa al minuto quarantuno: Tutino scippa la palla sulla trequarti e si invola in percussione, imbucata perfetta per Brunori che anziché calciare di prima intenzione cerca il dribbling su Iannarilli e si defila troppo, perdendo l'attimo propizio. Il primo tempo si chiude in parità.