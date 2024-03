Palermo, Terlizzi: “Corini? Complicato gestire pressione. Ai playoff tra i più forti”

Su Corini - "So che Eugenio ci prova e ha sempre provato a cercare il giusto equilibrio. Non basta avere gente forte tecnicamente. Più che nelle gambe, devi essere forte nella testa. E trovare equilibrio in una piazza come Palermo non è nemmeno facile perché c’è una tifoseria calorosa che dipende molto dai risultati. Bisogna sfruttare al meglio questo aspetto, il tifoso ti può aiutare e spingere in ogni momento, ma se le cose vanno male è complicato gestire la pressione. Eugenio è un grande uomo e grande allenatore. Io non posso che parlarne bene, mi ha aiutato tanto quando sono arrivato a Palermo dandomi un sacco di consigli. Lui sa quello che deve fare. Dispiace per quello che sta attraversando. Ma lui ha le spalle larghe e sa come affrontare determinate situazioni. Ai tifosi dico di non mollare mai la propria squadra. Fino alla fine devono continuare a spingerla. Poi si tirano le somme".