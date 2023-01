Palermo, Terlizzi: “C’è bisogno di tempo, la mia su Corini. Perugia squadraccia”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore del Palermo, Christian Terlizzi

Parola a Christian Terlizzi. L'ex giocatore di Palermo, Catania e Trapani, tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TMW RADIO nel corso del format di approfondimento "PiazzaAffari". L'ex calciatore nativo di Roma si è soffermato sul momento attuale della squadra rosanero guidata da Eugenio Corini che si appresta a sfidare il Perugia di Fabrizio Castori nel prossimo turno del campionato di Serie B. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Terlizzi.

PROSPETTIVE PALERMO -“Il Palermo deve avere molta pazienza. Ha intrapreso un grande nuovo ciclo e c'è bisogno di tempo. In più leggendo i club che ci sono in questa Serie B sembra quasi si tratti di Serie A. Secondo me Corini ha intrapreso un percorso non facile. Doveva conoscere società, calciatori e ambiente. Bisogna, poi, rispondere alle aspettative della tifoseria che ogni domenica porta 30.000 persone. Secondo me, comunque, dopo la sosta vedremo un Palermo diverso”.

VERSO IL MATCH DEL "CURI" - “Il Perugia è una squadraccia. I rosanero devono sapere che li aspetta una partita molto complicata in un campo difficile e con una squadra che deve fare punti. Eugenio ha l’esperienza per preparare queste partite ma comunque anche il Palermo deve vincere per restare attaccato al treno playoff”.

GIOVANI E CALCIO ITALIANO - “Secondo me partendo dal settore giovanile mancano gli allenatori che vivono per creare talenti. Si fa l’errore di dare al calciatore ciò che piace a noi piuttosto che ciò che serve al ragazzo. Bisogna avere il coraggio di buttare dentro i giovani, come mi diceva il presidente del Pescara. Il problema è, poi, scontrarsi con il nome. Se oggi al Palermo arriva un giovane del Manchester City ci si aspetta un fenomeno e, spesso, sottovalutiamo ciò che già abbiamo”.