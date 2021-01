PALERMO-TERAMO, SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca il riscatto nel match in programma domenica pomeriggio contro il Teramo.

Alle ore 12.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La prima del girone di ritorno. Infilzata in rimonta dalla Virtus Francavilla con merito, la compagine rosanero è reduce da una prestazione tutt’altro che brillante e da una sconfitta che non è certamente passata inosservata.

Un ko inatteso, caratterizzato da errori (soprattutto nel secondo tempo) sia in attacco, sia in difesa. Cambi difficili da decriptare sul piano strategico. La classifica, che vede il Palermo al nono posto, appena dentro la zona playoff, rispecchia fedelmente quanto visto nel girone d’andata e costituisce inevitabilmente motivo di riflessione.

Intanto, in occasione della partita contro gli uomini di Massimo Paci, Roberto Boscaglia e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Almici e Marconi. L’esterno basso ex Hellas Verona, tornerà in campo solo nel mese di febbraio. L’esperto centrale classe 1989, alle prese con una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro, potrebbe recuperare per la partita contro il Potenza. Resta da valutare anche Odjer, che nel match di domenica ha preso una botta e si è allenato a parte.

Il tecnico gelese archivia temporaneamente il 4-2-3-1 e al cospetto della compagine abruzzese confermerà ancora una volta il 4-3-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Davanti a Pelagotti, Lancini e Somma formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Accardi e uno tra Corrado e Crivello agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, Odjer (se sarà convocato) potrebbe fungere da playmaker, con Luperini e uno tra Palazzi e Broh schierati da intermedi in zona mediana. Uno tra Lucca e Saraniti troverà spazio dal primo minuto, mentre Rauti, Valente, Kanoute e Silipo sono in lotta per occupare gli altri due posti a disposizione e completare così il tridente.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Teramo.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Somma, Crivello (Corrado); Palazzi (Broh), Odjer, Luperini; Kanoute (Silipo), Saraniti, Valente.

Indisponibili: Almici, Marconi.

Squalificati: nessuno.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Costa Ferreira, Soprano, Piacentini, Tentardini; Mungo, Viero; Ilari, Bombagi, Santoro; Pinzauti.

Indisponibili: Lasik, Minelli, Valentini.

Squalificati: Diakite, Arrigoni.