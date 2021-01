Palermo-Teramo 1-1: Birligea lancia gli ospiti, Lucca sveglia dal torpore la banda Boscaglia. Commento primo tempo

Boscaglia ripropone il suo modulo di riferimento nella delicata sfida interna contro il Teramo di Paci.

Palazzi torna ad essere impiegato nel ruolo di centrale difensivo al fianco di Somma, chance per Broh in mezzo al campo al fianco di Luperini.

Rosanero nuovamente schierati con il 4-2-3-1 per l’occasione: Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Palazzi e Somma tandem di centrali.

A Broh il compito di dirigere le operazioni in cabina di regia ed al contempo schermare la retroguardia di concerto con Luperini, Valente e Kanoute sono gli aculei di un tridente che ha in Rauti il suo scalpello centrale, Lucca è il terminale boa di riferimento.

Il Palermo parte male, la compagine di Boscaglia soffre intensità, brillantezza e coralità degli avversari e non sembra riuscire a ritrovarsi sul rettangolo verde. Manovra lenta, macchinosa e ristagnante in orizzontale, soliti problemi di equilibrio e distanze tra i reparti in fase di non possesso.

Gli ospiti impattano al meglio il match captando scompensi ed imbarazzi degli avversari, il Teramo tesse la sua tela e si propone dalle parti di Pelagotti senza alcun timore reverenziale. La squadra abruzzese buca con estrema facilità il dispositivo di Boscaglia innescando pericolosamente Birligea e Pinzauti.

Proprio quest’ultimi calciano più volte verso la porta dei padroni di casa facendo le prove generali per il vantaggio che arriverà poco dopo.

Solito maldestro copione in casa rosanero: palla persa e ripartenza avversaria, verticalizzazione che non trova filtro e schermatura alcuna, linea difensiva che si muove tardi e male e Birligea libero di affondare nelle praterie incustodite del “Barbera” prima di battere Pelagotti.

Dopo circa venticinque minuti di nulla cosmico, la reazione nervosa e d’orgoglio che trova concreto riscontro nella schiacciata area di Lucca su cross di Kanoute dopo un corner calciato da Valente. L’abbrivio psicologico del pari conferisce un pizzico di brio e slancio alla manovra degli uomini di Boscaglia.

Ancora una sponda aerea di Lucca libera Luperini libero di calciare un rigore in movimento ma l’ex Trapani cicca clamorosamente la conclusione. Rauti svetta sul primo palo da corner e sfiora il palo, Pinzauti in acrobazia impegna Pelagotti. Il primo tempo termina in parità.