Palermo, tegola per Boscaglia: nuovo stop per Almici, le condizioni di Odjer e Marconi. Contro il Bisceglie torna Santana?

Piove sul bagnato per Roberto Boscaglia.

Come se non bastassero le difficoltà legate a identità tattica, rendimento dei singoli e continuità di risultati, a complicare la già travagliata complessa stagione in casa Palermo c’è anche la tegola infortuni. Non certo baciato dalla buona sorte l’esterno destro, Alberto Almici, appena rientrato nello scorso match del “Partenio” contro l’Avellino per disputare una porzione di partita nella ripresa. Neanche il tempo di riassaporare il profumo dell’erba e riprendere confidenza con il terreno di gioco che l’ìex Hellas Verona è andato incontro nella giornata di ieri ad un nuovo infortunio che potrebbe costringerlo nuovamente ai box dopo i circa due mesi di stop forzato perla lesione di secondo grado al collaterale mediale rimediata contro la Viterbese.

Questo quanto emerge dal pezzo pubblicato sulle pagine regionali dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, in cui si fa il punto sulla situazione in infermeria in casa rosanero in vista del prossimo impegno casalingo contro il Bisceglie. La iperflessione del ginocchio sinistro, quello dell’infortunio, di Almici occorsa ieri nel corso dell’allenamento ha suggerito al calciatore di fermarsi e rientrare negli spogliatoi in attesa di un ulteriore controllo. Marconi, reduce dalla distazione di primo gradoal gemello mediale destro subita contro il Bari, si è allenato parzialmente con il gruppo ma non dovrebbe far parte della lista dei convocati nel match contro i pugliesi. In dubbio anche Odjer, già partito dalla panchina contro l’Avellino, a causa di un’infiammazione da sovraccarico ad un ginocchio. Le sue condizioni andranno valutate con attenzione nei prossimi giorni. Boscaglia riavrà a disposizione Lorenzo Lucca che ha scontato il turno di squalfica ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco nel match al “Barbera” contro il Bisceglie. Tra i convocati dal tecnico rosanero dovrebbe tornare anche Mario Alberto Santana.