Palermo, tegola Marconi: ecco l’esito degli esami. Brunori e Broh…

Archiviato il pareggio maturato al "Tombolato" contro il Cittadella , il Palermo di Eugenio Corini è tornato in campo per preparare il match casalingo contro il Modena .

Non giungono notizie confortanti per Ivan Marconi , assente ieri contro i veneti a causa dell'infortunio occorsogli nella scorsa gara contro il Pisa . Il difensore è stato sottoposto ad una risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione di secondo grado all'adduttore lungo della coscia destra. E' già iniziato il suo percorso riabilitativo.

Ancora da stabilire invece l'entità dell'infortunio di Matteo Brunori, che contro il Cittadella ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco. Solo terapie per il momento per il capitano rosanero, così come per Jeremie Broh.