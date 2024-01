Palermo, tegola Desplanches: infortunio in allenamento per il portiere. I dettagli

Il Palermo rischia di fare a meno del proprio secondo portiere a lungo. Sebastiano Desplanches, come riporta il sito ufficiale del club di Viale del Fante, ha rimediato un infortunio nel corso di uno scontro di gioco avvenuto in allenamento. Frattura del quinto metacarpo della mano destra, nello specifico, per l'estremo difensore anche della Nazionale italiana Under-21. Di seguito il comunicato: