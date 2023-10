Palermo, tegola Coulibaly e tempi di recupero. GdS: “Segre, Vasic o il doppio play”

Il centrocampista senegalese salterà le prossime sfide in programma: ecco quando potrebbe tornare a disposizione.

Mediagol ⚽️

Una vera e propria tegola per Eugenio Corini. Mamadou Coulibaly è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore, che ha già iniziato il percorso riabilitativo, salterà dunque le prossime partite in programma, a partire dalla gara contro lo Spezia, in scena lunedì sera al "Renzo Barbera". Un infortunio "che lo terrà lontano dai campi per 3-4 settimane", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Il centrocampista, infatti, potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, in occasione della sfida contro la Ternana.

"La sua assenza sarà una bella gatta da pelare per il Palermo: Corini perde il suo centrocampista più muscolare, capace di spezzare il ritmo alle azioni avversarie con i suoi break e una certa forza (alle volte troppa, come attestano le tre ammonizioni in quattro partite)". Il tecnico di Bagnolo Mella, pertanto, non avrà a disposizione "una risorsa preziosa per contenere la fisicità di Esposito o Moro, entrambi abili in gioco aereo e protezione del pallone", si legge.

Con ogni probabilità, chi scenderà in campo dal primo minuto contro gli uomini di Massimiliano Alvini è Jacopo Segre. Tuttavia, "guardando all’intera striscia che attende il Palermo, dati gli impegni ravvicinati è difficile che il tecnico decida di non apportare alcuna variazione in mediana, reparto su cui finora è intervenuto più spesso: un’altra opzione, al momento più remota, è il ritorno al doppio play con Stulac regista e Gomes alla sua sinistra, ma non è da escludere anche l’impiego da mezzala di Vasic per dare velocità alla manovra e maggiore verve alle azioni offensive", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.