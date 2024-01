Palermo, Tedesco: “Una proprietà italiana avrebbe esonerato Corini. Soleri da A…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista palermitano: "La squadra ha nomi davvero importanti".

Mediagol ⚽️

"L’avvio del Catanzaro ha stupito tutti e faceva sognare. Da inizio dicembre, però, il Catanzaro sembra un'altra squadra. Non so quanto abbia influito l’assenza di Iemmello. Nella prossima, però, è quello da tenere d’occhio". Lo ha detto Giacomo Tedesco, intervistato ai microfoni della trasmissione "Piazza Affari", come riportato da "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex centrocampista del Palermo: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini, impegnata questa sera al "Ceravolo" contro il Catanzaro, alla scelta da parte del City Football Group di continuare ad affidare la guida tecnica della prima squadra all'allenatore di Bagnolo Mella. Ma non solo...

OBIETTIVI -"Io penso che il Palermo avesse il progetto di arrivare in A in 3-4 anni. Non so se sarà in questa stagione ma la gente lo spera. La squadra ha nomi davvero importanti. Nessuno si espone sugli obiettivi perché si vuole lavorare con calma. Il campionato di Serie B è davvero complicato. Il Palermo ha una partita difficilissima contro il Catanzaro che ormai è una candidata alla A".

SU SOLERI E CORINI -"Conta su di lui nel senso che conta nel cambio. Lo fa entrare sempre negli ultimi minuti anche se lui ha dimostrato di voler esserci dall’inizio. Per me è il giocatore del futuro che potrebbe guadagnarsi anche la A. Quando entra è sempre presente e spero che Corini gli dia più spazio. Giusto dare sempre fiducia a Corini? La fiducia parte da una mentalità diversa dalla nostra italiana. Con la squadra che c’è qualsiasi presidente italiano avrebbe mandato via l’allenatore. La continua conferma significa che la società vede il lavoro che fa Corini e sta aspettando i risultati", ha concluso Tedesco.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.