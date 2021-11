Palermo, Tedesco: “Sempre sudato la maglia. rigore Plescia? Non è da incriminare”

Le parole dell'ex giocatore rosanero sul momento che stanno vivendo i ragazzi di Filippi e le speranze di promozione

"I tifosi sono felici se quando entri in campo sudi sempre la maglia, credo di averlo fatto sempre e di questo ne sono orgoglioso. Il calcio siciliano è in un periodo davvero negativo, non è bello per i giovani che sognano di diventare calciatori ma non hanno troppe soluzioni. In questo momento o giochi al Palermo oppure rischi di smettere. Ci fu una stagione che in A c'erano tre squadre siciliane più Reggina e Napoli, l'apertura totale agli stranieri ha tolto qualcosa all'Italia. Per valorizzare i vivai devi minimizzare l'accesso nelle società agli stranieri. In Sicilia si fa fatica a trovare degli investitori che possano risollevare il calcio siciliano, ringraziamo Mirri perché sta facendo ottime cose. Normale che il Palermo debba stare in Serie A, spero che possa portarlo nella massima serie ma ricordiamoci che è un imprenditore e non un miliardario. Palermo? Mister Filippi sta facendo un grandissimo lavoro, Torre del Greco dove è stata per i rosanero una sorta di partita della svolta. Cinque vittorie e un pari nelle ultime sei fanno sognare tutti, il Bari è la favorita ma se metti un pò di pressione chissà... Avellino? Il pari ai punti era giusto, sul rigore l'arbitro non era posizionato bene e quindi non ha visto la simulazione. Penso che sia stato un pari corretto, credo che il Palermo abbia la forza di arrivare primo ma sarebbe almeno importante guadagnarsi una posizione ottimale in zona playoff. La cosa che serve più al Palermo è continuare così, la squadra è compatta. Plescia? Normale che cerchi di portare punti alla sua squadra, si è rialzato subito e quindi direi che non è da incriminare. È un ottimo attaccante e speriamo possa arrivare in rosanero nel prossimo futuro, servono i palermitani in squadra perché sanno cosa significhi indossare questa maglia".