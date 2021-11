Palermo, Tedesco: “Pre-derby idea fantastica. Palermo dei picciotti? Grande progetto”

Le parole dell'ex centrocampista rosanero che ha ricordato il suo Palermo dei picciotti e il pre-derby del cuore istituito quest'anno per supportare la città di Catania colpita dalle alluvioni

Giacomo Tedesco è stato uno dei calciatori più amati dai tifosi rosanero. Giocatore sempre apprezzato per la voglia e la grinta che metteva quando scendeva in campo. L'ex centrocampista è stato intervistato nel corso del format Siamo Aquile in onda su TRM, esprimendo un suo parere sul Palermo dei Picciotti e sul pre-derby del cuore, evento benefico istituito per supportare la popolazione siciliana colpita dai recenti nubifragi.