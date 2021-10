Palermo, Tedesco amaro: “Ras Al Khaimah? Un bluff! Vorrei una chance in Italia”

Tutta l'amarezza dell'ex centrocampista del Palermo nel raccontare la sua ultima vicenda professionale

Tanta delusione quella provata da Giovanni Tedesco che ha dovuto rinunciare all'avventura in quel di Dubai sulla panchina del Ras Al Khaimah . L'ex tecnico anche del Palermo , dopo più di un mese di lavoro con la compagine degli Emirati Arabi, ha scoperto con stupore che la propria squadra non si era iscritta al campionato di competenza. Un colpo al cuore per l'allenatore palermitano che si è dovuto arrendere all'evidenza, come conferma nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com.

"Eravamo partiti con grande entusiasmo e professionalità, doveva essere un progetto importante di un club che sulla carta avrebbe voluto fare le cose per bene. Alla fine si è rivelato tutto un bluff. Sono stato contattato da un mediatore, Hector Gutierrez, che mi ha prospettato un progetto ambizioso e un buon contratto. Tutto un bluff. Vorrei che gente del genere non facesse più parte del calcio, uno sport ricco di valori. Ho spesso lavorato all’estero da allenatore, questa nuova opportunità mi stimolava anche perché non avevo squadra in Italia. L’amore per il mio lavoro mi ha portato ad accettare. Insieme allo staff e ad altre persone eravamo riusciti a mettere su una squadra ambiziosa ed interessante. Abbiamo fatto amichevoli ottenendo buoni risultati. Poi abbiamo chiesto quando avrebbero registrato i contratti e ci hanno risposto ‘tomorrow’. E da lì i primi dubbi fino alla mancata iscrizione quattro giorni prima della prima competizione ufficiale. Gli investitori che avrebbero dovuto portare dei capitali non l’hanno fatto. E così la squadra non si è iscritta. L’amore per questo lavoro non mi fa escludere niente. Anzi, mi porterà se si presentasse qualcosa, all’estero. Anche se vorrei una chance in Italia”.