Palermo-Taranto, tamponi per i calciatori rosanero: nessun altro positivo al Covid-19

Nessun caso di positività al Covid-19 in casa rosanero. Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, è l'unico elemento del gruppo squadra contagiato dal Coronavirus. Domani altro giro di tamponi

Dopo la positività riscontrata in seno al club rosanero, con il tecnico rosanero, Silvio Baldini, vittima del Covid-19, la società di viale del Fante ha disposto quest'oggi un nuovo ciclo di tamponi sull'intero gruppo squadra del Palermo. L'esito dei test effettuati questo pomeriggio dalla compagine rosanero non ha evidenziato alcun nuovo caso di contagio da Coronavirus. Un nuovo ciclo di tamponi è stato programmato nella mattinata di domani, 30 aprile - giorno della gara - prima del match casalingo contro il Taranto, in programma alle 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera", valido per il recupero della terza giornata di ritorno del girone C di Serie C.