Palermo-Taranto, Laterza: “I rosa esprimono un ottimo calcio. Avrebbero potuto…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Taranto, Giuseppe Laterza, alla vigilia del match di Serie C contro il Palermo di Baldini

Così Giuseppe Laterza si è espresso in conferenza stampa per presentare la partita contro il Palermo di Silvio Baldini. La gara - in programma domani alle ore 14.30 allo stadio Renzo Barbera - è valida per il recupero della ventiduesima giornata del Girone C di Serie C. L'allenatore del Taranto ha analizzato la gara, soffermandosi in particolare sulla differenza tra il girone d'andata e quello di ritorno. Di seguito, le dichiarazioni di Giuseppe Laterza.