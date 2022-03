Palermo-Taranto, cambia l’orario del recupero: ecco quando si gioca

Il match tra Palermo e Taranto, valido per la 22esima giornata di Serie C, si disputerà mercoledì 30 marzo alle 14:30

Cambia la data del recupero del match tra Palermo e Taranto, originariamente prevista per il 16 gennaio 2021, e rinviata a causa del forte aumento dei casi Covid-19 registrati a fine gennaio tra i club di Serie C. La sfida si giocherà il 30 marzo 2022, con fischio d’inizio alle ore 14:30 e non più alle 21:00. A darne notizia tramite un tweet è lo stesso club rosanero. La formazione di Baldini scenderà in campo al "Renzo Barbera" pochi giorni dopo il match tra Italia e Macedonia, valido per gli spareggi mondiali.