Palermo-Taranto, arbitra Federico Longo: quel precedente di Campobasso…

Le strade del Palermo e di Federico Longo si rincrociano a distanza di due mesi dal rocambolesco pari di Campobasso

"A nemmeno due mesi dalla trasferta di Campobasso, il Palermo ritrova sul suo cammino Federico Longo di Paola: sarà lui l’arbitro del match di domani col Taranto, lo stesso del contestatissimo 2-2 sul campo del «Nuovo Romagnoli», match segnato da chiamate dubbie e da un episodio in particolare, quello del gol fantasma di Odjer" apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla gara valida per il recupero della 22esima giornata del Girone C di Serie C. La sfida - in programma domani alle ore 14.30 allo stadio "Renzo Barbera" - vedrà protagoniste Palermo e Taranto che si apprestano a sfidarsi con obiettivi, per il finale di stagione, diametralmente opposti.