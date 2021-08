Palermo, tandem offensivo: i tifosi rosanero si schierano. I risultati del sondaggio

Ecco come dovrebbe giocare il pacchetto offensivo rosanero secondo gli utenti di Mediagol.it

Ai nastri di partenza il Girone C di Serie C. Il Palermo si presenta alla griglia d'inizio stagione con un pacchetto offensivo quasi totalmente rinnovato rispetto alla scorsa annata agonistica. Confermati i jolly offensivi Roberto Floriano ed Andrea Silipo, perfezionato il reparto con gli innesti di Edoardo Soleri, Giuseppe Fella e Matteo Brunori. Il risultato di un precedente sondaggio effettuato dalla redazione di Mediagol.it ha reso nota la preferenza dei supporters rosanero per il modulo 3-4-1-2 rispetto al 3-4-2-1. Ecco, dunque, chi dovrebbero essere gli interpreti dell'asset offensivo del Palermo di Giacomo Filippi secondo gli utenti di Mediagol.it.