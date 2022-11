Palermo, tabù nuova panchina: rosa mai vittoriosi contro tecnici subentrati. Vanoli…

Statistica curiosa e tabù da sfatare. In vista della sfida contro il Venezia in programma domenica 27 novembre allo stadio Renzo Barbera, l'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento su un aspetto singolare che ha caratterizzato il percorso della compagine di Corini in questa prima parte di stagione. Ogni qualvolta Brunori e compagni hanno sfidato una formazione reduce dal cambio di guida tecnica non sono mai riusciti a portare a casa l'intera posta in palio. Sconfitta interna al cospetto del Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, pari rocambolesco contro il Pisa di D'Angelo, sprecando un doppio vantaggio, sconfitta densa di rimpianti a Cosenza in un match che ha visto prevalere di misura la squadra di William Viali. La classica scossa psicologica e motivazionale è scattata prontamente per le tre compagini che il Palermo ha affrontato a stretto giro di posta ed a farne le spese sono stati proprio i rosanero che hanno raccolto il misero bottino di un punto in tre gare nella fattispecie. Circostanza che si riproporrà proprio nel quattordicesimo turno del campionato di Serie B quando il Venezia proverà ad interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive che lo ha relegato nei bassifondi della classifica. Sulla panchina dei lagunari siede adesso Paolo Vanoli, che è di fatto l'erede dell'esonerato Javorcic dopo il breve interregno targato Soncin. Un ulteriore tabù da sfatare per la compagine siciliana, desiderosa di tornare al successo e riprendere la via maestra dopo lo stop patito a Cosenza. Il profilo di Paolo Vanoli era stato tra quelli attentamente vagliati da proprietà e management del City Football Group nell'ambito dell'articolato e minuzioso casting seguito alle dimissioni di Silvio Baldini. Una selezione strenua che ha poi portato la holding inglese di proprietà araba a scegliere Eugenio Corini come candidato ideale per la panchina del Palermo FC edizione 2022-2023.