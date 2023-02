Palermo, tabù delle grandi in trasferta: dal Bari al Genoa, solo un punto per Corini

Palermo dai due volti in questa prima parte di stagione di Serie B, non solo per il rendimento complessivo ma in particolare per i punti conquistati in casa e in trasferta. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma proprio sul "tabù delle grandi" che ancora adesso caratterizza la compagine di Eugenio Corini, sconfitta proprio nell'ultimo turno al "Ferraris" di Genova contro il Grifone.