Palermo, svolta societaria: lunedì la conferenza sul nuovo assetto del club

Il club ufficializza la data della conferenza stampa per nuovo assetto societario

Mediagol ⚽️

Lunedì 4 luglio alle ore 11.00 è in programma una conferenza stampa al “Renzo Barbera”, riguardo al nuovo assetto societario del Club. L'accesso alla sala stampa sarà consentito a partire dalle ore 10.30.

Le richieste d’accredito per partecipare alla conferenza stampa in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 19 di domani, sabato 2 luglio, all’indirizzo email press@palermofc.com con oggetto “Richiesta accredito conferenza 04.07.2022 (TESTATA)”.

Tutte le richieste, su carta intestata e firmate dal direttore responsabile, dovranno essere complete dei dati anagrafici degli Operatori dell’Informazione da accreditare e del numero di Tessera OdG.

Potrà accedere alla sala stampa un solo giornalista per ciascun quotidiano/agenzia di stampa/testata web/emittente televisiva/emittente radiofonica e ad un solo fotografo professionista (in possesso di Tessera OdG) per ciascun quotidiano/testata web/agenzia fotografica: esclusivamente le emittenti televisive con effettiva necessità potranno fare richiesta d’accredito anche per un cameraman.

Non sarà consentito effettuare riprese video in diretta della conferenza stampa, che sarà trasmessa in live streaming esclusivamente sui canali ufficiali del Palermo FC: al termine della conferenza, gli Operatori dell’Informazione potranno utilizzare le suddette immagini video secondo quanto previsto dall’esercizio del diritto di cronaca.