Palermo, svolta a sinistra: Sala titolare sul binario mancino contro il Venezia

Da titolare designato ad interprete del ruolo con minutaggio minore in organico. Avvio di stagione tormentato per Marco Sala, esterno sinistro di proprietà del Sassuolo giunto in estate per rinforzare la batteria dei laterali in seno alla rosa del Palermo FC. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul primo scorcio di percorso professionale del giocatore in maglia rosanero. Vari problemi di natura fisica, un paio di fastidiosi infortuni che gli hanno tarpato le ali proprio quando sembrava iniziare a trovare ritmo e continuità. Infermeria, recupero e ricondizionamento atletico, un iter che l'ex Crotone ha già affrontato più di una volta in questa prima parte di annata. Paradossalmente, tra i profili deputati ad agire in quella zona di campo, Sala è quello che ha giocato meno. Solo due volte schierato titolare, per scelte tecniche o causa di forza maggiore, per un totale di 201 minuti in campo. Devetak, fuori dai radar di Corini fino a poche settimane fa, ne ha collezionati già 208. Crivello, sulla carta in fondo alle gerarchie tecniche del coach di Bagnolo Mella, è il giocatore che ha più minuti di impiego su quella corsia, ben 276. Smaltito definitivamente l'ultimo infortunio, sulla via del recupero dell'ideale forma atletica, Sala scalda i motori ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare fin dalla prossima sfida contro il Venezia al Renzo Barbera. Corini spera di recuperare fluidità, spinta propulsiva e incisività sul binario mancino, sfruttando piede educato, buona tecnica e capacità di sovrapporsi di Sala sulla sua corsia di competenza.