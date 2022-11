Palermo, svolta a centrocampo: Gomes e Broh mosse vincenti di Eugenio Corini

La svolta nasce nella zona nevralgica del campo. Il Palermo di Corini ha decisamente cambiato marcia nelle ultime settimane, dopo un avvio di stagione a dir poco stentato. Quattro punti nelle prime due gare, poi una crisi, di gioco e risultati, che ha risucchiato la compagine rosanero fino al penultimo posto in classifica. La striscia di otto punti nelle ultime quattro partite ha implementato autostima e modellato una graduatoria che iniziava a farsi preoccupante. Corini ha invertito il trend con un lavoro incessante e minuzioso, sotto il profilo tattico e mentale, compiendo alcune scelte drastiche e radicali in sede di interpreti che si sono rivelate vincenti. A centrocampo una vera e propria rivoluzione, con Gomes e Broh che hanno scalato le gerarchie del tecnico guadagnandosi la maglia da titolare a dispetto di compagni sulla carta più quotati. Il tecnico di Bagnolo Mella cercava un cambio di marcia in termini di intensità, aggressività e ritmo, ed ha così coniato un centrocampo più dinamico e muscolare. Un reparto che grazie a corsa e sagacia tattica di Broh e Gomes protegge adeguatamente la retroguardia, garantendo schermatura, filtro e pressione sui portatori di palla avversari. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come con Gomes e Broh in campo dal primo minuto il Palermo non abbia mai perso. Il francese scuola Manchester City ha avuto un impatto rapido ed impressionante, crescendo ub modo esponenziale in allenamento, settimana dopo settimana. Centrocampista di sostanza, ruba una miriade di palloni, va a contrasto, chiude le direttrici di passaggio. Non è un playmaker ma si sforza di dare limpidezza e senso geometrico all'azione sul breve. Broh, per personalità, esuberanza atletica ed intelligenza tattica, è ormai pedina quasi inamovibile nello scacchiere di Corini. L'avvio di stagione opaco da parte di Stulac e Saric ha consentito a coloro che alla vigilia erano considerati delle prime alternative ai titolari di conquistarsi la ribalta sul campo. Segre è praticamente un punto fermo nel reparto, Damiani scalpita dopo una seriie di panchine in attesa della sua chance in campionato.