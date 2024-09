Palermo, superata quota 13.000 abbonati: “E per stasera siamo già più di 24.000”

Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla partita valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT. Il club: "Riempiamolo".

Dopo la fase di prelazione relativa alla campagna abbonamenti 2024/2025, a partire da giovedì 1° agosto è iniziata la vendita libera per sottoscrivere la tessera per assistere alle gare casalinghe del Palermo. Oggi, informa il club di viale del Fante, è stata superata quota 13.000. Già lo scorso 12 agosto è stata superata la soglia dei 12.603 abbonati stagionali del Palermo per il campionato di Serie B 2023/2024. Un dato che colloca ancora una volta la tifoseria rosanero tra le più calorose e presenti allo stadio. "E per stasera siamo già più di 24.000. Riempiamolo", scrive la società rosanero sui propri canali social in vista della gara tra Palermo e Cosenza, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera".

Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla partita valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino all’inizio dell’evento o fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– sito Vivaticket;

– punti vendita Vivaticket presenti nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale;

– punto vendita Vivaticket presso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera".

Per coloro i quali hanno sottoscritto il proprio titolo stagionale presso punti vendita Vivaticket sarà possibile ritirare la tessera abbonamento fino a venerdì 30 agosto 2024. La consegna tessere riaprirà lunedì 2 settembre.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di tessera fisica per gli abbonamenti sottoscritti presso punti vendita;

presentare documento digitale di abbonamento per abbonamenti sottoscritti online;

essere muniti di fidelity card in originale per abbonamenti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.