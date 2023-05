Palermo: summit di mercato tra Corini, Rinaudo e Bigon. Le ultime su Verre-Tutino

Fra i temi affrontati nel corso di questi summit, anche il modulo che Corini intenderà adottare sin dal ritiro pre-campionato: 4-3-3 (o 3-5-2 ) se l'allenatore vorrà dare continuità a quanto visto in questa stagione, "anche in virtù della presenza di alcuni esterni offensivi come Di Mariano o Valente ", oppure il 4-3-1-2 . E con quest'ultimo modulo chi potrebbe giocare come trequartista è Verre , il cui futuro resta tutto da scrivere.

"Riflessioni in corso anche da questo punto di vista tenendo presente, comunque, che il centrocampista romano è arrivato a gennaio dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto e che, in attesa di valutazioni sul futuro del giocatore, la società non sembra intenzionata a esercitare l’opzione", si legge. Stesso discorso vale per Tutino, anche alla luce dei circa quattro milioni di euro che il Palermo dovrebbe versare nelle casse del Parma per l'acquisto a titolo definitivo. Seguiranno aggiornamenti...