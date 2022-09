Palermo-SudTirol, parte oggi la vendita dei biglietti: info e prezzi per il match

La sfida Palermo-Sudtirol è in programma sabato pomeriggio al “Renzo Barbera”

Oggi, a partire dalle ore 12:00, aprirà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Sudtirol, valevole per la settima giornata di campionato di Serie BKT, prevista per sabato 1 ottobre alle ore 14:00 allo stadio Renzo Barbera.