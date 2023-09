Palermo-Sudtirol, La Repubblica: “I rosanero in emergenza, Nedelcearu alla prova”

"I rosanero in emergenza affrontano il Sudtirol. Nedelcearu alla prova". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro il Sudtirol, in programma domenica 1 ottobre, alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera". In occasione della gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B, Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, oltre ad Alessio Buttaro e Nicola Valente, anche Francesco Di Mariano e con ogni probabilità Ales Mateju.