Palermo-Sudtirol, il dato degli spettatori presenti al “Renzo Barbera”

Terza gara casalinga in campionato per il Palermo di Eugenio Corini. Dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend fra le mura amiche, seguita dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Venezia, i rosanero cercano il riscatto al "Renzo Barbera".

Zero a uno: è questo il risultato parziale del match Palermo-Sudtirol, valevole per l'ottava giornata del torneo di Serie B, al termine del primo tempo. A decidere, al momento, l'incontro la rete messa a segno al minuto 38 da Riccardo Ciervo. Intanto, è arrivato il dato degli spettatori presenti sugli spalti dell'impianto palermitano. Agli 12.603 abbonati si sono aggiunti 11.799 biglietti venduti in settimana, per un totale di 24.402.