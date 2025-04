Palermo-Sudtirol, i precedenti: il bilancio al Barbera è in totale parità

Giovedì è in programma Palermo-Südtirol , una sfida cruciale per il quinto posto e per consolidare la posizione playoff.

La partita conta in totale cinque precedenti, con un bilancio tendenzialmente favorevole ai rosanero: tre vittorie per i siciliani, un pareggio e una vittoria per i biancorossi. Al "Barbera", nei due precedenti, si registra una vittoria per parte: una per il Palermo e una per il Südtirol.