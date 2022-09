Palermo-Sudtirol, domani Corini in conferenza stampa: dichiarazioni su Mediagol.it

Sale l'attesa per la sfida tra Palermo e Sudtirol, in programma sabato pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera". Domani alle ore 13:00, in vista della sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, l'allenatore del Palermo Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. Lo fa sapere il club rosanero tramite una nota.