Palermo-Südtirol, dirigerà il match Alberto Santoro di Messina

Per l’arbitro designato per la sfida di giovedì sarà la prima partita diretta del Palermo

Alberto Santoro della sezione di Messina dirigerà il match in programma giovedì contro il Südtirol al "Renzo Barbera". L'arbitro messinese non ha mai diretto una gara dei rosanero nonostante una discreta esperienza con 218 partite arbitrate in carriera, tra cui 6 della compagine di Bolzano, 1 vittoria del Südtirol, 3 sconfitte e un pareggio.