Corini: “Insigne sarebbe stato titolare, valuterò con chi sostituirlo. Mateju…”

"Insigne ha fatto utta la rifinitura, non stava benissimo ed è andato a casa. Ha avuto febbre e un virus intestinale, di conseguenza non è disponibile. Ha 38.5 di febbre, non è recuperabile per la partita. Mateju ha fatto la rifinitura, è recuperato. Valuterò domani mattina in base a come si sveglia, ha una fasciatura. Domani valuterò se farlo partire dall'inizio. In gara ha messo male la caviglia e ho dovuto toglierlo. Torna comunque disponibile per la partita di domani. La valutazione l'avevo già fatta ma non pensavo di perdere Insigne. Farò una valutazione rispetto a come volevo approcciare la partita, Roberto sarebbe partito dall'inizio. Devo riflettere sulla strategia iniziale e su come posso forzarla all'interno della partita"