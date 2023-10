Palermo-Sudtirol, al “Barbera” un solo precedente: quel successo degli altoatesini…

L'unico precedente in campionato tra Palermo e Sudtirol per quanto riguarda il torneo cadetto, escludendo l'attuale stagione, risale all'1 ottobre 2022, gara valevole per la settima giornata del girone di andata. Prima annata in Serie B per i rosanero dopo il fallimento della stagione 2018-2019, con l'obiettivo di mantenere la categoria. Al "Renzo Barbera" si presentò la matricola altoatesina, per la prima volta approdata in cadetteria. La formazione biancorossa nelle prime quattro uscite stagionali collezionò zero punti. L'arrivo di Pierpaolo Bisoli cambiò le carte in tavola e con lui come guida tecnica la squadra macinò punti su punti. Corini schierò i suoi con il 4-2-3-1 con Floriano alle spalle di bomber Matteo Brunori. Gara molto spigolosa per i padroni di casa che trovarono pochissimi spazi per attaccare, considerando l'attenzione alla fase difensiva mostrata dai club allenati dallo stesso Bisoli. La gara si sbloccò al minuto 20 grazie a Odogwu su un errore di Pigliacelli. Il portiere del club siciliano, impostando dal basso, calcolò male la traiettoria e fece rimbalzare il pallone sul calciatore italo nigeriano che portò avanti i suoi. Dopo il gol gli ospiti si rintanarono nella loro metà campo concedendo quasi nulla al Palermo.