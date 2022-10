Palermo, successo fuori casa contro il Modena: i rosa respirano, canarini a secco

Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che analizza il convincente successo maturato dal Palermo, nella sfida del "Braglia" andata in scena ieri pomeriggio contro il Modena e decisa dal penalty trasformato da Brunori e dalla rete di Valente al 47esimo. Una vittoria che permette alla formazione guidata da Corini di agganciare in classifica i canarini, uscendo inoltre dalla zona retrocessione. Per la compagine gialloblù si tratta della settima sconfitta stagionale.