Palermo, Stulac saluta l’Empoli: “Anni pieni di emozione. Sempre nel mio cuore”

Leo Stulac è un nuovo calciatore del Palermo targato City Football Group. Il calciatore arriva in rosanero in prestito con obbligo di riscatto, dall'Empoli: club in cui è approdato nella stagione 2019-2020 e con il quale ha conquistato la promozione in A nel campionato 2020-2021. Per lui, con la maglia azzurra, 89 le presenze tra torneo cadetto e massima serie, impreziosite da 7 gol realizzati e 9 assist. Dopo l'approdo ufficiale in rosanero, Leo Stulac, ha salutato l'Empoli con un messaggio al miele condiviso attraverso il proprio profilo Instagram.