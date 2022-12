Palermo, Stulac e Gomes dal 1′ a Benevento? Prove di convivenza in mediana

Le ultime sulla probabile formazione in vista della gara Benevento-Palermo

Mediagol ⚽️

"Prove di convivenza in mediana per Corini". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro il Benevento, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". "Io due ko con Cosenza e Venezia impongono cambiamenti e il tecnico rosanero li cerca lì, a centrocampo, dove il Palermo non ha confermato il rendimento avuto prima della pausa", si legge.

Nella seduta di ieri pomeriggio, infatti, Corini ha schierato Stulac e Gomes per la prima volta insieme nella stessa formazione. Sempre in un centrocampo a tre, con Segre mezzala a destra e l'ex Manchester City a sinistra. "Un'ipotesi per Benevento? Può essere, ma restano ancora due sedute per capire se la nuova formula può funzionare. [...] Una soluzione inedita che però potrebbe rendersi necessaria, per dare al Palermo un volto diverso da quello visto al 'Barbera' contro il Venezia".

Stulac, dunque, potrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo quasi due mesi. E Damiani? L'ex Empoli"è stato schierato in formazioni a dir poco sperimentali", mentre Broh potrebbe riposare anche in vista del tour de force di dicembre. In attacco, invece, ancora fiducia al tridente composto da Valente, Brunori e Di Mariano, con i primi due che "al termine della seduta si sono soffermati in campo per esercitazioni specifiche su cross e conclusioni", sottolinea il noto quotidiano.